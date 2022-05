Elizabeth Banks reciterà nel film A Mistake

News





06/05/2022

Dopo averla vista nella mini serie tv Mrs. America, Elizabeth Banks tornerà a lavorare per il grande schermo. L’attrice reciterà infatti in A Mistake dove interpreterà Elizabeth Taylor, chirurgo di successo e unica consulente del suo ospedale: un intervento chirurgico andato completamente storto porterà la sua carriera vicina al baratro, a metterla in difficoltà, con l'obiettivo di screditarla, saranno soprattutto i suoi colleghi.



Il medical drama sarà diretto da Christine Jeffs, al quarto film in carriera dopo Rain, Sylvia e Sunshine Cleaning, quest’ultimo uscito nel 2008.



A Mistake è una produzione GFC Films e sarà prodotto da Matthew Metcalfe e dalla Jeffs, con Alison Thompson della Cornerstone e Mark Gooder che saranno invece i produttori esecutivi.



La Banks ha recitato recentemente in Call Jane, diretta da Phyllis Nagy, e ha completato le riprese di The Beanie Bubble.