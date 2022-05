Definito il cast di Dangerous Waters: anche Ray Liotta nel film

News





06/05/2022 |

E’ stato definito il cast principale di Dangerous Waters, thriller movie che sarà diretto da John Barr. Scritto da Mark Jackson, e basato su una storia dello stesso Barr, il film racconta la storia di una famiglia che decide di fare una gita in barca a vela: la situazione sfuggirà di mano quando l’unica figlia scoprirà il terrificante passato del nuovo compagno di sua madre.



Nel cast troviamo Odeya Rush, Eric Dane, Saffron Burrows e Ray Liotta.



La produzione è affidata alla Signature Films e alla Rio Luna Films: le riprese della pellicola sono attualmente in corso nella Repubblica Dominicana.



Per Barr si tratta del secondo film da regista in carriera dopo Blood Money, uscito nel 2020.