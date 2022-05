Branded: annunciato il cast del thriller movie di Kieron Hawkes

News





06/05/2022 |

E' stato svelato il cast principale di Branded, il thriller movie che sarà diretto da Kieron Hawkes. Nel film, basato sull'articolo The Brand pubblicato dal New Yorker, reciteranno Alex Pettyfer, la candidata all'Oscar Maria Bakalova, Toom Hopper e Frank Grillo. Pettyfer reciterà nella parte di Taylor, un giocatore di football un tempo promettente che sconta la vita per aver ucciso uno spacciatore, mentre Grillo sarà Carter, temuto leader di una banda dominante di San Quintino che deciderà di prendere Taylor sotto la sua ala protettrice preparandolo come futuro leader. Il tentativo delle autorità di smantellare la banda, disperdendo i membri in altre prigioni, non fa che diffonderne l'influenza nell'intero sistema con Taylor che si ritroverà al centro di un impero in crescita. Il suo obiettivo, fare soldi e sposare Lilly, l'amore della sua vita, lo porterà a prendere una decisione una volta scoperta la gravidanza della sua compagna: abbandonare o no la sua banda rinunciando a tutto.



La sceneggiatura è stata scritta da Alessandro Camon.



Branded è una produzione Identity Media in associazione con Dark Dreams Entertainment. I produttori sono Anthony Mastromauro, Grillo e Camon.



Il film è attualmente in pre-produzione con le riprese che dovrebbero partire durante l'autunno.