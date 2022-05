La Scuola degli Animali Magici: online una nuova scena del film

News





09/05/2022 |

La Adler Entertainmen ha rilasciato una nuova scena di La Scuola degli Animali Magici, adventure-fantasy movie tratto dall’omonimo bestseller e campione di incassi in Germania. La regia del film è di Gregor Schnitzel mentre nel cast principale troviamo Emilia Maier, Leonard Conrads e Loris Sichrovsky.



La pellicola è attualmente nelle nostre sale!



Sinossi:

Ida si è trasferita da poco in città e ora è la “ragazzina nuova” della Winterstein School. Ha un po’ di difficoltà con la nuova classe e il primo giorno di scuola rimane un solo posto libero per lei – accanto all’altro bambino escluso dal gruppo, Benni. Un giorno l’insegnante presenta i bambini a Mortimer Morrison, che viaggia il mondo in cerca di “animali magici”. Ognuno di questi animali è destinato a diventare l’anima gemella di un bambino. Tra tutti, Ida la nuova arrivata e Benni l’escluso, sono i primi bambini della classe a ricevere un compagno magico! Da questo momento, Benni è accompagnato dall’anziana e saggia tartaruga Henrietta e Ida dall’astuta volpe Rabbat. Quando a scuola continuano a verificarsi sparizioni di oggetti, i bambini e gli animali magici devono unirsi per risolvere il mistero del ladro.