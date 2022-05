Avatar: La Via dellAcqua: ecco il primo teaser trailer italiano

News





10/05/2022 |

Dopo tante voci e indiscrezioni, dichiarazioni ufficiali e non, finalmente ci siamo: il sequel di Avatar vedrà presto la luce. A confermarlo è stata la 20th Century Fox che ha fornito un primo antipasto di quello che vedremo tra qualche mese nelle sale. E’ in rete, infatti, il teaser trailer ufficiale italiano di Avatar: La Via dell’Acqua, il nuovo film di James Cameron che debutterà nelle sale dal 14 dicembre.

Le prime informazioni, visto che la trama ufficiale non è stata ancora rilasciata, raccontano che il film sarà ambientato 10 anni dopo l’opera originale e seguirà la storia della famiglia Sully.



Avatar: La Via dell’Acqua ha una sceneggiatura scritta da Cameron e da Josh Friedman. Il cast, stellare, comprende Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.