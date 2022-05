Secret Team 355: in rete la scena Il team 355 si compone

News





10/05/2022

Direttamente dal canale ufficiale della 01Distribution ecco una scena di Secret Team 355, spy-movie diretto da Simon Kinberg e sviluppato dai produttori di Jason Bourne. Il film vede protagoniste Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz, Diane Kruger e Fan Bingbing. All’interno del cast troviamo anche Sebastian Stan ed Edgar Ramirez. La pellicola è un’esclusiva per l’Italia LEONE FILM GROUP in collaborazione con RAI CINEMA.



La pellicola uscirà il 12 maggio.



Sinossi di Secret Team 355:

Una pericolosa arma segreta cade nelle mani di spietati mercenari e la sicurezza del mondo è in pericolo. Mason Brown “Mace” agente della CIA sotto copertura (Il Premio Oscar® Jessica Chastain), viene incaricata di trovare l’arma a qualsiasi costo, per compiere la missione deve creare un team di eccellenza con le migliori spie internazionali: Marie (Diane Kruger) agente tedesca e sua diretta antagonista; Khadijah (Il Premio Oscar® Lupita Nyong’o) ex agente dell’MI6 e esperta informatica, Graciela (Il Premio Oscar® Penélope Cruz) abile spia e psicologa colombiana e Lin Mi Sheng (Bingbing Fan) una donna elegante ed enigmatica parte dei servizi segreti cinesi. La missione non conosce confini e le azioni si susseguono spaziando tra Parigi e il Marocco per arrivare alle prestigiose case d’asta di Shangai. La posta in gioco è molto alta e nelle mani del team di agenti speciali c’è la salvezza del mondo ….