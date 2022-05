Esterno Notte: il trailer del film di Marco Bellocchio

News





11/05/2022 |

Il prossimo 18 maggio uscirà nelle sale italiane Esterno Notte, nuova opera di Marco Bellocchio. Dopo Il Traditore, che ripercorreva la storia di Tommaso Buscetta, Bellocchio torna nelle sale con un film che racconta un’altra vicenda tragica italiana: il rapimento di Aldo Moro.



Protagonisti di questa pellicola sono Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi.



Esterno Notte arriverà nelle sale grazie alla Lucky Red che ha rilasciato il nuovo trailer italiano.



Sinossi:

1978. L’Italia è dilaniata da una guerra civile. Da una parte le Brigate Rosse, la principale delle organizzazioni armate di estrema sinistra, e dall’altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. Sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale un governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in un’epocale alleanza con lo storico baluardo conservatore della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di questo accordo, che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento tra i due partiti più importanti d’Italia. Proprio nel giorno dell’insediamento del governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro viene rapito con un agguato che ne annienta l’intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti: cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile nel pieno centro di Roma, esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI.