Breathe: Jennifer Hudson, Milla Jovovich, Common e Quvenzhané Wallis nel cast

11/05/2022 |

E’ stato annunciato che Jennifer Hudson, Milla Jovovich, Common e Quvenzhané Wallis faranno parte del cast principale di Breathe, action-thriller che sarà diretto da Stefon Bristol. La pellicola è ambientata in un futuro lontano dove la Terra è resa inabitabile a causa della mancanza di ossigeno. Così Maya e sua figlia Zora sono costrette a vivere sottoterra, con la possibilità di risalire in superficie soltanto grazie ad una tuta all’avanguardia che fornisce loro ossigeno, realizzata dal marito Darius. Dell’uomo non si hanno più tracce da tempo ma l’arrivo di una nuova coppia all’interno del bunker sotterraneo porta una novità: i due, infatti, sarebbero a conoscenza del destino di Darius.



All’interno del film potrebbe recitare anche Sam Worthington, entrato ufficialmente in trattative con la produzione.



Bristol dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Doug Simon con le riprese che dovrebbero partire in Pennsylvania la prossima estate.