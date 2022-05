Scream: arrivano novità riguardanti il cast

News





11/05/2022 |

La Paramount Pictures e la Spyglass lo scorso marzo hanno annunciato che entrerà presto in lavorazione il sesto capitolo di Scream. Il successo ottenuto dall'ultima pellicola, infatti, ha spinto la produzione a confermare il nuovo atto della saga horror con Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett pronti a tornare dietro la macchina da presa. E nelle ultime ore sono arrivate anche notizie ufficiali sul cast con Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega, ovvero Sam, Mindy, Chad e Tara, confermatissimi e, dunque, di nuovo a disposizione dei registi. Non si hanno informazioni, invece, sul ritorno del cast originale,



James Vanderbilt e Guy Busick scriveranno la storia del nuovo film mentre Kevin Williamson e Chad Villella saranno i produttori esecutivi insieme a Gary Barber e Peter Oillataguerre della Spyglass.



Le riprese dovrebbero partire all'inizio dell'estate con l'uscita prevista per marzo 2023.



Scream, uscito nelle sale lo scorso gennaio, è disponibile in Digital e in Home Video.