Top Gun: Maverick: in rete un nuovo spot italiano

News





11/05/2022 |

La Eagle Pictures ha rilasciato in rete uno spot italiano di Top Gun: Maverick. La pellicola è diretta da Joseph Kosinski che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Peter Craig. Nei panni del protagonista ritroveremo ancora una volta Tom Cruise, che sarà chiamato a vestire i panni del famoso Maverick. Nel cast compare anche il nome di Val Kilmer, tornato per recitare nella parte di Iceman, e sono presenti le new entry Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller ed Ed Harris.



Il debutto in Italia è previsto per il 25 maggio.



Sinossi:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.