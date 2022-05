Masters of the Universe: i registi aggiornano sul film

News





12/05/2022 |

Come sappiamo Aaron ed Adam Nee sono stati ingaggiati per realizzare il nuovo adattamento cinematografico di Masters of the Universe, pellicola in lavorazione presso Netflix. I registi di The Lost City hanno fornito un aggiornamento in merito allo sviluppo dell'opera durante un'intervista rilasciata a Screen Rant: "Sta andando tutto alla grande, le riprese partiranno il prossimo anno. Non potevamo iniziare a lavorare subito dopo The Lost City, è un film così enorme che ha bisogno di tempo di preparazione. Quindi ci stiamo lavorando e ci lavoreremo a partire dalla primavera 2023".



Il film ha una sceneggiatura scritta da David S. Goyer e revisionata da Dave Callaham e Matt Holloway.



Per quanto riguarda il cast al momento troviamo solo Kyle Allen, ingaggiato per interpretare il protagonista, il Principe Adam.



Silenzio anche sulla trama che ancora non è stata rivelata.