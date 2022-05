A Simple Favor, in lavorazione il sequel: Blake Lively e Anna Kendrick confermate come protagoniste

News





12/05/2022 |

Il sequel della commedia-thriller A Simple Favor verrà realizzato grazie ad Amazon e alla Lionsgate. Il progetto è partito con Blake Lively ed Anna Kendrick che torneranno per riprendere i loro ruoli. Confermatissimo, dietro la macchina da presa, anche Paul Feig con Jessica Sharzer che si occuperà di scrivere la sceneggiatura. La stessa scrittrice aveva realizzato la sceneggiatura del film originale, adattando il romanzo di Darcey Bell. La storia di A Simple Favor raccontava di una mamma blogger che cerca di risolvere il mistero della scomparsa della sua nuova misteriosa ed elegante amica Emily.



Feig e Laura Fischer produrranno l’opera tramite la Feigco Entertainment con la Sahrzer che sarà invece la produttrice esecutiva.



Della trama di questo secondo capitolo non è stato svelato nulla. Sconosciuta anche la data di inizio delle riprese.



Uscito nel 2018 il film ha incassato 97 milioni di dollari in tutto il mondo.