Emily Blunt sarà la protagonista del thriller Pain Hustlers

12/05/2022 |

Emily Blunt ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. L’attrice reciterà in Pain Hustlers, thriller movie che sarà diretto da David Yates. Scritto da Wells Tower, il film racconta la storia di Liza Drake, una ragazza che, dopo aver abbandonato il liceo, troverà lavoro all’interno di una start-up farmaceutica in fallimento in un centro commerciale della Florida. La bravura di Liza porta la compagnia all’interno della vita mondana ma la donna presto si ritroverà al centro di una cospirazione criminale dalle conseguenze mortali.



Pain Hustlers è prodotto da Lawrence Grey attraverso la sua Grey Matter Productions e da Wychwood Pictures.



La produzione di Pain Hustlers partirà il prossimo 22 agosto.



La Blunt è impegnata con le riprese di Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan, mentre Yates è nelle sale con il suo Animali fantastici - I segreti di Silente.