Rabbit, Rabbit, Rabbit: James Wan sarà il produttore

14/05/2022 |

La Paramount Pictures ha deciso di mettere in cantiere un nuovo horror movie dal titolo Rabbit, Rabbit, Rabbit. Il progetto sta muovendo i primi passi con Melanie Toast che è stata ingaggiata per scrivere la sceneggiatura. Inoltre la Toast sarà anche la produttrice insieme a James Wan, tramite la Atomic Monster, Will Rowbotham e Luke Maxwell della 3Arts. Brendan Deneen e Julianna Baggott saranno invece i produttori esecutivi.



Della trama del film ancora non è stato svelato nulla, le uniche informazioni ci raccontano che la pellicola si baserà su una short story di Baggot. Ignoto, al momento, anche il nome del regista.



Per la Toast si tratta della sua seconda sceneggiatura dopo Shut In, thriller a tinte horror diretto da D.J. Caruso.