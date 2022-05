Christopher Walken nel cast del secondo capitolo di Dune

News





14/05/2022 |

Il cast del secondo capitolo di Dune si è arricchito di una presenza di rilievo. All’interno della pellicola reciterà infatti Christopher Walken che interpreterà l’Imperatore. Il film sarà sviluppato dalla Warner Bros. Pictures e dalla Legendary Pictures e vede Walken raggiungere un cast di livello che comprende attualmente Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin, confermati, più le due new entry Florence Pugh ed Austin Butler.



L'altro ritorno è quello di Denis Villeneuve dietro la macchina da presa: il regista sarà anche sceneggiatore, assieme a Jon Spaihts, e produttore.



La produzione di Dune: Part Two dovrebbe partire durante il periodo autunnale con l’uscita prevista per ottobre 2023.



Walken ha recentemente recitato nella serie tv The Outlaws.