Teen Wolf: The Movie: nel film ci sarà anche Tyler Hoechlin

14/05/2022 |

Inizia a prendere sempre più forma il cast di Teen Wolf: The Movie, adattamento cinematografico della famosa serie tv. E’ stata confermata la presenza di uno degli attori principali della serie, Tyler Hoechlin, che dunque ritornerà per vestire i panni di Derek Hale.



Oltre a Hoechli sono stati annunciati i ritorni di Ian Bohen (Peter Hale) e Khylin Rhambo (Mason Hewitt) insieme a Vince Mattis, Nobi Nakanishi ed Amy Lin Workman. Quello di Hoechlin è un ritorno importante che si affianca a quelli degli attori principali della serie: Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig e Crystal Reed.



La prima trama del film racconta di una nuova forza oscura che si abbatte sulla città di Beacon Hills e che porterà Scott McCall, ormai un lupo alfa, a radunare tutti i suoi amici e alleati per combattere quello che sembra essere il nemico più potente di sempre.