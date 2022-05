The Beast: Lea Seydoux e George MacKay saranno protagonisti dello sci-fi movie

News





16/05/2022 |

Léa Seydoux, Mia Hansen e George MacKay saranno i protagonisti di The Beast, sci-fi a tinte romantiche. Il film sarà diretto da Bertrand Bonello che ha anche curato la sceneggiatura. Il regista di Nocturna racconterà per il cinema una storia ambientata in un futuro non tanto lontano dove le emozioni vengono considerate come una minaccia. In questo contesto The Beast vede Gabrielle (Seydoux) che decide di purificare il suo DNA in una macchina che la immergerà nelle sue vite precedenti, liberandola da ogni tipo di sentimento. A cambiare le cose sarà l’incontro con Louis (MacKay): la connessione tra i due è forte e si trasformerà in una storia d’amore che segue tre periodi distanti, il 1910, il 2014 e il 2044.



La produzione dell’opera è affidata a Justin Taurant.



Per la Seydoux e George MacKay si tratta della prima collaborazione.