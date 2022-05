Inappropriate Behavior: Bobby Cannavale e Robert De Niro nel cast

News





18/05/2022 |

Bobby Cannavale è stato ingaggiato per recitare da protagonista all’interno di Inappropriate Behavior. Il film, che sarà diretto da Tony Goldwin, vedrà recitare al suo interno anche Robert De Niro. Il progetto partirà con la sua produzione negli Stati Uniti il prossimo agosto.



La sceneggiatura è stata scritta da Tony Spiridakis e vedrà Cannavale interpretare uno scrittore di commedie, chiamato Max Brandel, che fa saltare in aria la sua carriera di successo - e il matrimonio - per diventare un comico ma con scarsi risultati. Dopo aver deciso di andare a vivere con suo padre (De Niro), uno chef eccentrico che si è reinventato portiere, e ai ferri corti con la moglie e il suo nuovo compagno per la gestione del figlio Ezra, affetto da sindrome di Asperger, Brandel deciderà di portare via il ragazzo per portarlo a fare un viaggio attraverso il paese.



Goldwyn produce il film con Spiridakis, Howard Rosenman e Lois Robbins.