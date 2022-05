Young Woman and the Sea: Daisy Ridley pubblica alcune foto dal set

News

, una delle star della nuova frontiera di Star Wars, è impegnata sul set di, biopic incentrato su Gertrude Ederle, campionessa olimpica di nuoto. L’attrice ha fornito un piccolo aggiornamento dei lavori in corso tramite il suo account Instagram, dove possiamo vederla impegnata sul set.Il film è tratto dal libro di Glenn Stout ed ha una sceneggiatura scritta da Jeff Nathanson. La produzione è affidata a Jerry Bruckheimer mentre la regia a. Il regista, Nathanson e Bruckheimer hanno già lavorato insieme a Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar.Tilda Cobham-Hervey, che possiamo vedere nelle foto pubblicate dalla Ridley, Stephen Graham e Christopher Eccleston sono gli altri attori presenti nel cast.Le riprese del film sono attualmente in corso e non è stata rilasciata la data di uscita della pellicola.