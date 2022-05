The Forgiven: il trailer internazionale del film con Jessica Chastain e Ralph Fiennes

News

20/05/2022 |

A partire dal prossimo settembre arriverà nelle sale il drama movie The Forgiven. Il film è diretto da John Michael McDonagh che ha curato anche la sceneggiatura adattando il romanzo di Lawrence Osborne. Protagonisti di questa pellicola sono Jessica Chastain e Ralph Fiennes, affiancati nel cast da Matt Smith, Abbey Lee, Caleb Landry Jones e Christopher Abbott.



Vi lasciamo al trailer ufficiale rilasciato dalla Universal Pictures.



Sinossi:

Sfrecciando attraverso il deserto del Marocco per partecipare alla sontuosa festa di un vecchio amico, i ricchi londinesi David e Jo Henninger (Ralph Fiennes e Jessica Chastain) sono coinvolti in un tragico incidente con un adolescente del posto. Arrivando in ritardo alla grande villa, la coppia tenta di insabbiare l'incidente con la collaborazione della polizia locale. Ma quando il padre del ragazzo arriva in cerca di giustizia, il palcoscenico è pronto per uno scontro culturale pieno di tensione in cui David e Jo devono fare i conti con il loro atto fatale e le sue devastanti conseguenze.