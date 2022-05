Oceans Eleven: la Warner Bros. sta sviluppando un nuovo film con Margot Robbie

News





20/05/2022 |

La Warner Bros. Pictures ha deciso di mettere in cantiere un nuovo progetto cinematografico appartenente alla saga di Ocean’s Eleven. E il progetto in questione vedrà come protagonista Margot Robbie. Le novità, però, non finiscono qui perché la regia dovrebbe essere affidata a Jay Roach, annunciato recentemente anche per il quarto film di Austin Powers: il punto interrogativo sulla presenza del regista però è d’obbligo visto che non sono arrivate conferme.



Stando ad altri dettagli riguardanti la trama, Carrie Solomon ha scritto la sceneggiatura con il film che sarà ambientato in Europa nel 1960. Altro non è stato svelato.



Robbie e Tom Ackerly produrranno la pellicola tramite la LuckyChap insieme a Roach e Michelle Graham della Everyman Pictures. La produzione partirà nell’estate del 2023.