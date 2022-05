Shots! Shots! Shots!: Jason Momoa sarà il protagonista dell'action-comedy

News





20/05/2022 |

La Universal Pictures ha acquisito i diritti dell’action-comedy Shots! Shots! Shots!, pellicola scritta da Matt Mider e Kevin Burrows e con protagonista Jason Momoa. Della pellicola non si sa nulla, non è stata infatti rilasciata la trama. Al momento non è stato neanche annunciato il regista.



Momoa e Jeff Fierson produrranno il film insieme a Dan Lin della Rideback e a Jonathan Eirich, con Mider, Burrows e Ryan Halprin produttori esecutivi.



Momoa è attualmente impegnato con il decimo capitolo di Fast and Furious ed ha terminato da poco le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom.