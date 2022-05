Con Chi Viaggi: online la scena Hai un'aria familiare

News





23/05/2022 |

Sarà al cinema da oggi 23 Maggio, fino al 25, Con Chi Viaggi, pellicola diretta dal duo YouNuts!, composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, già alla regia di Sotto il sole di Riccione. Per questa nuova opera, definita una commedia on the road dalle tinte noir, i due registi hanno lavorato con un cast composto da Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi.



Sotto alla sinossi trovate una nuova scena rilasciata dalla Lucky Red.



Sinossi:

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma la realtà non è quella che sembra. Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.