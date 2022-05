Downton Abbey II: Una Nuova Era: in rete la scena The Wrong Sort Of Film

News





23/05/2022 |

La Focus Features ha pubblicato una scena in lingua originale di Downton Abbey II: Una Nuova Era. Il sequel di Downton Abbey ha debuttato lo scorso 28 aprile. A differenza del primo capitolo, la cui regia era stata affidata a Michael Engler, questa volta dietro la macchina da presa del sequel troviamo Simon Curtis.



Nathalie Baye, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Matthew Goode, Laura Carmichael, Penelope Wilton, Joanne Froggatt, Jim Carter, Phyllis Logan, Brendan Coyle, Allen Leech e Tuppence Middleton sono i nomi presenti nel cast.







Sinossi:

La serie televisiva Downton Abbey racconta la vita della famiglia Crawley e del personale al loro servizio dall’inzio del XX secolo. La serie è ambientata nel suggestivo contesto della loro casa in stile edoardiano situata nella campagna inglese. Nel corso delle sei stagioni la serie ha ottenuto 3 Golden Globes, 15 Emmy, 69 candidature complessive agli Emmy, che hanno fatto di Downton Abbey il programma televisivo non-americano più nominato nella storia degli Emmy. Downton Abbey ha inoltre ottenuto un Premio Speciale ai BAFTA e il Record nel Guinness dei Primati per la serie TV con il miglior voto della critica. Il film di Downton Abbey comprenderà il cast principale originale.