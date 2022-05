Frank & Louis: Laurence Fishburne e Clifton Collins Jr saranno i protagonisti del drama movie

News





24/05/2022 |

La Participant, la Zodiac Pictures e la Peachtree & Vine Productions faranno squadra per produrre Frank & Louis, pellicola che vedrà protagonisti Laurence Fishburne e Clifton Collins Jr.. Diretto da Petra Volpe il film racconterà di un uomo, condannato all’ergastolo, che deciderà di partecipare ad un programma per prendersi cura di persone che soffrono di perdita di memoria. La logline del progetto spiega: “Quella che inizia come una missione egoistica per ottenere la libertà vigilata si trasforma in una profonda relazione emotiva e trasformativa, offrendo un barlume di redenzione in un luogo altrimenti spietato”.



Petra Volpe, regista italo-svizzera, si è occupata anche di scrivere la sceneggiatura con Esther Bernstorff.



Fishburne è attualmente impegnato con le riprese di Slingshot ed ha terminato da poche settimane quelle del quarto capitolo di Matrix.