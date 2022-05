Our Man From Jersey: ecco tutte le novità riguardanti il cast

News





24/05/2022 |

Arrivano novità importanti circa il cast di Our Man From Jersey, pellicola che sarà diretta da Julian Farino. All'interno del film reciteranno, oltre ai due già annunciati in passato Mark Wahlberg e Halle Berry, anche J.K. Simmons, Jackie Earle Haley, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw ed Alice Lee.



Il film vede Wahlberg interpretare un semplice operaio edile che verrà catapultato nel mondo delle super spie e degli agenti segreti quando la sua ex fidanzata del liceo, di nome Roxane (Berry), deciderà di reclutarlo per una missione di intellingence ad alto rischio. Altri dettagli circa la trama non sono stati svelati.



Wahlberg, Stephen Levinson and Jeff Waxman saranno i produttori di questo film la cui sceneggiatura è stata scritta da David Guggenheim and Joe Barton.



La pellicola non ha ancora una data di uscita.