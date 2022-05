Fast X: le riprese si spostano a Torino

News





24/05/2022 |

Dopo Roma un’altra città italiana è pronta per ospitare la troupe del decimo capitolo di Fast and Furious. Stiamo parlando di Torino che dunque è pronta ad abbracciare la produzione del film. Le riprese, all’interno del capoluogo piemontese, dureranno circa due settimane, con l’ultimo ciak previsto per il 6 giugno. Veicoli, stuntman saranno i protagonisti assoluti dei prossimi giorni.



Fast X, questo il titolo ufficiale, sarà diretto da Justin Lin che ha già lavorato ad altri sei film dell'universo F&F. Lin è anche il produttore, insieme a Vin Diesel, di questa pellicola che arriverà nelle sale il 19 maggio 2023.



Per quanto riguarda il cast, Diesel tornerà nella parte di Dom Toretto e nel film ritroveremo anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang e Charlize Theron, con quest'ultima che riprenderà il ruolo del villain The Cipher. Recitano nella pellicola inoltre anche Jason Momoa, Daniela Melchior e l'ultima annunciata Brie Larson.



Gary Scott Thompson ha curato la sceneggiatura