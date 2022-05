Me, You: Tom Hollander reciterà nel film tratto dal romanzo di Erri De Luca

News





24/05/2022 |

Tom Hollander, una delle star di The King’s Men, è stato scritturato per recitare come protagonista all’interno di Me, You, pellicola di Billie August. L’opera sarà l’adattamento cinematografico del romanzo di Erri De Luca (titolo originale Tu, mio). All’interno del film reciteranno anche Daisy Jacob ed Alessandro Gassman con le riprese che partiranno il prossimo settembre. Ad ospitare il regista e la sua crew sarà l’isola di Ischia.



La sceneggiatura di Me, You è stata scritta da Greg Latter con Sean O’Kelly della Brilliant Pictures e Marc Bikindou che si occuperanno della produzione.



Sinossi del romanzo:

"C'è un'estate brusca nell'età giovane in cui si impara il mondo di corsa. In un'isola del Tirreno, alla metà degli anni Cinquanta, un pescatore che ha conosciuto la guerra e una giovane donna dal nome difficile, senza intenzione trasmettono a un ragazzo la febbre del rispondere. Qui si racconta una risposta, un eccomi, decisivo come un luogo di nascita. 'Tu, mio' è un racconto di superamento della cosiddetta 'linea d'ombra', centrato sul passaggio dai privilegi dell'adolescenza alla ruvidezza della maturità. Oltre le illusioni della giovinezza si apre il campo dell'avventura nell'esistenza; e questa avventura, ogni adolescente lo scopre con dolore, con sofferenza, non potrà essere mai cifrata negli schemi delle consolazioni giovanili."