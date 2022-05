Garfield: Samuel L. Jackson reciterà nel nuovo film animato

News





Dopo Chris Pratt un altro nome importante è entrato ufficialmente nel cast del progetto animato Garfield. L’attore in questione è Samuel L. Jackson che vestirà i panni del papà del protagonista, Vic, in questo film che sarà sviluppato dalla Alcon Entertainment.



Il nuovo lungometraggio Garfield sarà diretto da Mark Dindal mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Reynolds. La Sony Pictures distribuirà l’opera in tutto il mondo (ad esclusione della Cina).



Non è la prima volta che il personaggio di Garfield, nato nel 1978 grazie a Jim Davis, arriva nelle sale: nel 2004 e nel 2006 l’opera fece la sua comparsa prima grazie alla regia di Peter Hewitt e poi grazie a quella di Tim Hill che realizzò il sequel.



Jackson è impegnato in questi giorni con le riprese di The Kill Room, pellicola di Nicol Paone, ed ha completato le riprese del sequel di Captain Marvel, diretto da Nia DaCosta.