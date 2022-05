Cube  Il Cubo: la Lionsgate vuole sviluppare il remake

News





25/05/2022 |

Negli anni novanta il regista Vincenzo Natali ha portato nelle sale Cube – Il Cubo, sci-fi horror movie la cui storia raccontava di sei estranei che vengono involontariamente collocati in un labirinto infinito contenente trappole mortali. Acquistato e rilasciato dalla Lionsgate, il film ha anche avuto due sequel, Cube²: Hypercube e Cube Zero, usciti nel 2002 e nel 2004. E parlando di remake, la Lionsgate ha deciso di sviluppare una nuova opera in chiave moderna intitolata Cubed. Il progetto è partito con Jon Spaihts che si occuperà della sceneggiatura mentre Saman Kesh dovrebbe essere il regista.



Ancora non è chiaro se la Lionsgate ripartirà dalla storia originale o se svilupperà un nuovo adattamento.



Cube – Il Cubo ha esordito nelle sale nel 1997 e ha visto protagonisti Nicole de Boer, Maurice Dean Wint, David Hewlett, Andrew Miller e Julian Richings.