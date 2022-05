Fast X: Rita Moreno interpreterà la nonna di Dominic Toretto

News





25/05/2022 |

Si allarga ulteriormente il cast di Fast X, decimo capitolo della saga di Fast and Furious. All’interno del film reciterà anche Rita Moreno che interpreterà la nonna di Dominic Toretto. La notizia è stata data da Vin Diesel via Instagram, con lo stesso attore che ha spiegato: “Da sempre sogno di lavorare con Rita Moreno e il fatto che lei interpreterà mia nonna nel film fa sorridere la mia anima. Sono così fortunato”.



Fast X sarà diretto da Justin Lin che ha già lavorato ad altri sei film dell'universo F&F. Lin è anche il produttore, insieme a Vin Diesel, di questa pellicola che arriverà nelle sale il 19 maggio 2023.



Per quanto riguarda il cast, Diesel tornerà nella parte di Dom Toretto e nel film ritroveremo anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang e Charlize Theron, con quest'ultima che riprenderà il ruolo del villain The Cipher. Recitano nella pellicola inoltre anche Jason Momoa, Daniela Melchior e l'ultima annunciata Brie Larson.



Gary Scott Thompson ha curato la sceneggiatura