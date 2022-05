Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Ray Liotta

News





26/05/2022 |

Il cinema mondiale piange la scomparsa di Ray Liotta. Attore di livello assoluto, Liotta è morto all’età di 67 anni. La sua rappresentante, Jennifer Craig, stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, ha dichiarato che l’attore è morto nel sonno, senza fornire però ulteriori dettagli sulla vicenda. Liotta si trovava nella Repubblica Dominicana dove stava prendendo parte alle riprese di Dangerous Waters.



Nato a Newark, nel New Jersey, Ray Liotta ha debuttato nel mondo del cinema nel 1983 recitando in Donna Sola di Joe Heron. Tre anni dopo ecco la sua prima grande interpretazione nei panni di Ray Sinclair, all’interno di Qualcosa di Travolgente di Jonathan Demme, mentre nel 1989 ha recitato in L’Uomo dei Sogni nel ruolo di Shoeless Joe Jackson. Gli anni novanta lo hanno visto al centro della scena di Quei Bravi Ragazzi, pellicola di Martin Scorsese con Joe Pesci e Robert De Niro. Il genere crime ha fatto parte della carriera cinematografica di Liotta, a sottolineare ciò i film Abuso di Potere, Cop Land e Narc.



Da ricordare anche il film Una Moglie per Papà, uscito nel 1994, Blow (2001), dove ha interpretato il papà del personaggio affidato a Johnny Depp, John Q (2002), Smokin’ Aces (2006), Cogan – Killing Them Softly (2012), Sin City – Una Donna per cui Uccidere (2014).



Lo scorso anno Ray Liotta è tornato sul genere crime con I Molti Santi del New Jersey, pellicola basata sulla serie tv I Soprano, nel ruolo di Frank Capelli.