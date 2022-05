Tin Soldier: Shamier Anderson reciterà nel film

News





26/05/2022 |

Shamier Anderson, attore che abbiamo visto nel quarto capitolo di John Wick, si è unito al cast di Tin Soldier, opera di Brad Furman le cui riprese sono attualmente in corso in Grecia. Per l’attore e il regista si tratta a tutti gli effetti di una reunion: i due hanno infatti lavorato all’interno di City of Lies.



Anderson si unisce così ad un cast che vede al suo interno il Premio Oscar Jamie Foxx, il Premio Oscar Robert De Niro, Scott Eastwood e John Leguizamo.



Tin Soldier racconta la storia di The Bokushi (Foxx) che recluta un gruppo di veterani con la promessa di offrire loro protezione. Circondato dai militari, divenuti suoi discepoli, Bokushi riesce a realizzare una impenetrabile fortezza, costruendo anche un vero e proprio arsenale di armi. Dopo diversi tentativi di infiltrazione andati falliti, il Governo deciderà di reclutare Nash Canaugh (Eastwood), ex membro delle forze speciali di The Bokushi. Nash accetta l’incarico con l’obiettivo di vendicarsi del suo vecchio leader che gli ha strappato ogni cosa più cara che aveva nella sua vita.



La sceneggiatura è stata scritta da Jess Fuerst.