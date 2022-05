Last King Of The Cross: Tim Roth prende il posto di Ian McShane

News





26/05/2022 |

Arrivano dei cambiamenti importanti per uno dei ruoli principali della serie tv a tinte australiane Last King Of The Cross. Nei panni dell’antagonista non troveremo più Ian McShane ma Tim Roth. McShane, che non potrà prendere parte al progetto per problemi personali, verrà dunque sostituito dall’attore che abbiamo visto anche in The Hateful Eight.



Tim Roth, stando alle prime informazioni, dovrebbe interpretare Ezra Shipman, boss della malavita di King Cross.



In Last King Of The Cross, ispirata all’autobiografia di John Ibrahim, viene raccontata la storia di due fratelli, Ibrahim e Sam, e del loro tentativo di raggiungere il potere nel mondo criminale.



Il cast comprende anche Callan Mulvey, Tess Haubrich, Claude Jabbour, Maria Tran, Matt Nable e Damian Walshe-Howling.