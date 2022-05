Rich Flu: Daniel Brühl e Macaulay Culkin saranno i protagonisti del film

News





27/05/2022 |

Daniel Brühl e Macaulay Culkin si sono uniti al cast di Rich Flu, thriller che richiama il tema della pandemia. La storia racconta di una malattia mortale che inizia ad uccidere le persone più ricche del pianeta. Altri dettagli sulla trama non sono stati rilasciati. Il film sarà diretto da Galder Gaztelu-Urrutia. Daniel Brühl e Macaulay Culkin raggiungono così la protagonista Rosamund Pike. Le riprese partiranno il prossimo autunno.



Per il regista si tratta del secondo film in carriera dopo The Platform, uscito nelle sale del 2019. L’opera ha avuto un grande successo, diventando su Netflix una delle più viste nelle prime quattro settimane a partire dal rilascio.



Gaztelu-Urrutia dirigerà il film da una sceneggiatura che ha scritto con Pedro Rivero e David Desola. La produzione è affidata a Pablo Larrain e a Juan de Dios Larrain attraverso la loro compagnia Fabula.