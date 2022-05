King's Land: Mads Mikkelsen reciterà nel film di Nicolaj Arcel

News





27/05/2022 |

Mads Mikkelsen sarà il protagonista di King’s Land, la pellicola che sarà diretta da Nicolaj Arcel. Per i due si tratta di una reunion considerando che nel 2012 hanno già lavorato insieme per A Royal Affair. Insieme a Mikkelsen, all’interno del film troviamo anche Amanda Collin, attrice danese che recentemente abbiamo visto nella serie tv Raised by Wolves della HBO.



Arcel ha anche curato la sceneggiatura del film con Anders Thomas Jensen. Il film è l’adattamento di The Captain and Ann Barbara, scritto da Ida Jessen, ambientato nel 17° secolo.



La storia racconta del tentativo del Re danese Frederik V di prendere, coltivare e colonizzare un’area dimenticata popolata da lupi e banditi. Mikkelsen interpreterà Ludwig von Kahlen, capitano che proverà a conquistare la terra per conto del Re. La Collin sarà invece Ann Barbara, una donna misteriosa che incrocia il percorso di Kahlen, cambiando per sempre il suo destino.



La produzione partirà il prossimo 5 settembre: le riprese toccheranno la Danimarca, la Germania e la Repubblica Ceca.