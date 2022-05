Star Wars: Skeleton Crew: Jude Law reciterà nella serie

News





27/05/2022 |

L’attore britannico Jude Law è pronto per avventurarsi nel fantastico universo di Star Wars. L’attore sarà una delle star che ritroveremo infatti in Star Wars: Skeleton Crew, la serie che sarà sviluppata da Jon Watts e Christopher Ford. Il coinvolgimento di Law nel mondo di Guerre Stellari era stato annunciato lo scorso aprile ma del progetto di Watts, del quale si parlava da mesi, non era ancora stato svelato nulla.



Sulla serie non sono stati rilasciati molti dettagli. Quello che sappiamo – come raccontato dalla Lucasfilm – è che la storia sarà ambientata nell’era della Nuova Repubblica e racconterà di un gruppo di ragazzi, sperduti nella galassia, che proveranno a ritrovare la via di casa.



Le riprese partiranno durante l’estate con Jon Favreau e Dave Filoni produttori esecutivi. Non sappiamo ancora quale sarà il ruolo che verrà affidato a Jude Law.



Recentemente abbiamo visto Jude Law all'interno di Animali fantastici - I segreti di Silente. L'attore ha terminato le riprese di Peter Pan & Wendy ed è impegnato con le riprese di Firebrand.