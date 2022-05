Indiana Jones 5: ecco la prima immagine del film!

News

27/05/2022 |

La Disney, tramite il suo account Twitter, ha rilasciato la prima immagine ufficiale del quinto capitolo di. La pellicola ha già una data di uscita, parliamo di settembre 2023, e c’è tanta attesa per questo ritorno del Dr. Henry Jones che sarà ovviamente interpretato da, protagonista assoluto del franchise.è prodotto da(che per la prima volta non si occuperà della regia) e da Kathleen Kennedy insieme a Frank Marshall e Simon Emanuel. La regia è invece di, il regista che negli ultimi anni ha lavorato agli ultimi due capitoli della saga di Wolverine e che ha portato nei cinema Le Mans ’66 – La Grande Sfida.Oltre a Ford nel cast troviamo Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson ed Antonio Banderas.Mangold, Jez Butterworth e John-Henry Butterworth hanno scritto la sceneggiatura.Nell’immagine rilasciata dalla Disney, che trovate cliccando qui , possiamo vedere il Dr. Jones in azione.