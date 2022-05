Il videogioco Gran Turismo diventerà un film!

News





La Sony Pictures e la PlayStation Productions hanno deciso di trasformare in film un altro storico videogame. Dopo Uncharted, uscito nelle sale di recente, ecco il nuovo progetto: Gran Turismo. Secondo quanto riportato da Deadline il progetto sta muovendo i primi passi e per la regia uno dei nomi fatti sarebbe quello di Neill Blomkamp. La trama del film non è stata svelata.



Gran Turismo, videogioco di simulazione di guida, è sviluppato dalla Polyphony Digital ed ha debuttato per la console PlayStation nel 1997.



La Sony Pictures e la PlayStation Productions stanno collaborando per portare sul grande schermo diversi progetti riguardanti i videogames. Uno di questi è Ghost of Tsushima con Takashi Doscher ingaggiato per scrivere la sceneggiatura.