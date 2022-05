Mirandas Victim: Abigail Breslin sarà la protagonista

News





30/05/2022 |

Abigail Breslin, attrice che abbiamo visto nel film La Ragazza di Stillwater, sarà la protagonista del drama movie Miranda’s Victim. La pellicola sarà diretta dalla regista Michelle Danner e vedrà recitare al suo interno anche Andy Garcia, Luke Wilson e Donald Sutherland. Scritto da J. Craig Stiles e George Kolber, il film racconterà la vera storia di Trish Weir che nel 1963 fu rapita e violentata da un uomo chiamato Ernesto Miranda. Impegnata a far arrestare e condannare il suo aggressore, la vita di Trish verrà distrutta dal sistema legale americano: allo stesso tempo, però, la donna riuscirà a far promulgare una legge che cambierà l’intera nazione.



Wilson interpreterà Lawrence Turoff, procuratore distrettuale che convincerà Trish a testimoniare, aiutandola a consegnare alla giustizia il suo aggressore; Garcia sarà invece Alvin Moore, avvocato chiamato a difendere Miranda; Sutherland sarà il giudice Wren.



La produzione di Miranda’s Victim è in corso nel New Jersey.



Danner e Kolber sono i produttori insieme a Valerie Debler, Brian Drillinger ed Alexandra Guarnieri.