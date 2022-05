Black Adama: Dwayne Johnson annuncia la data di uscita del trailer

News





30/05/2022

Dwayne Johnson ha sfruttato il suo account ufficiale Instagram per fare un annuncio importante. L'attore, infatti, ha comunicato che il primo trailer di Black Adam arriverà a partire dal prossimo 8 giugno. Il cinecomic è diretto da Jaume Collet-Serra che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel. Nella parte del protagonista troviamo Dwayne Johnson affiancato nel cast da Pierce Brosnan, che interpreterà il Dr. Fate, Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone) e James Cusati-Moyer. Per Johnson, chiamato per la prima volta ad indossare i panni di questo anti-eroe, torna dunque a collaborare con Collet-Serra dopo Jungle Cruise.



Per quanto riguarda la data di uscita, Black Adam arriverà nelle sale dal 21 ottobre.

Il cinecomic è prodotto dalla Beau Flynn della FlynnPictureCo.. Tra i produttori troviamo anche Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia della Seven Bucks Productions. Scott Sheldon supervisionerà il tutto per conto della FlynnPictureCo. e sarà il produttore esecutivo.



La trama non è stata rivelata.