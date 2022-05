The Other Side dal 9 giugno nelle sale: in rete uno spot italiano

News





31/05/2022 |

La Bim Distribuzione ha pubblicato in rete uno spot italiano di The Other Side. Il film, horror movie a tinte svedesi, è stato diretto da Tord Danielsson e Oskar Mellander che hanno lavorato con un cast principale composto da Dilan Gwyn, Eddie Eriksson Dominguez e Linus Wahlgren.



Lo spot ci ricorda che a partire dal 9 giugno il film farà il suo debutto ufficiale nelle sale.



Trovate la clip sotto la sinossi!



Sinossi:

Ogni casa nasconde un segreto, che sia in soffitta o in cantina, gli incubi più inquietanti si nascondono nei posti più bui, e spesso anche nelle zone d’ombra della nostra mente.