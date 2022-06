Ballata dellUsignolo e del Serpente: Rachel Zegler nel cast!

News





01/06/2022 |

L’attrice di West Side Story, Rachel Zegler, è entrata a far parte di Ballata dell’Usignolo e del Serpente, prequel di Hunger Games. La stessa star nella giornata di ieri aveva rilasciato un tweet enigmatico che nascondeva al suo interno il nome del personaggio che interpreterà: Lucy Gray Baird. Ovvero la protagonista femminile.



L'opera, sempre basata sulla collana di romanzi di Suzanne Collins, sarà il prequel della trilogia uscita anche nelle sale. La Lionsgate ha deciso dunque di procedere col progetto che racconterà di Coriolanus Snow: il personaggio in questione, nella saga con protagonista Katniss Everdeen, altro non era che l’anziano presidente di Capitol City. In questo film vedremo una versione "giovane" di lui, il Coriolanus Snow 18enne, chiamato ad essere il mentore di una delle partecipanti della decima edizione degli Hunger Games. E nei suoi panni è stato annunciato che troveremo Tom Blyth, attore che ha recitato nella serie Billy The Kid.



La regia sarà di Francis Lawrence che ha lavorato già ad alcuni film della trilogia originale, dunque il ritorno da parte del regista che ha avuto modo già di esplorare questo universo cinematografico.



Ballata dell’Usignolo e del Serpente è attualmente in produzione ed uscirà a novembre 2023.