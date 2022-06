Book Club - Tutto Può Succedere: iniziata la produzione del sequel

News

01/06/2022 |

La Focus Features, la Endeavor Content e la Makeready hanno annunciato la partenza della produzione del secondo capitolo di Book Club - Tutto Può Succedere, sequel del film uscito nelle sale nel 2018. La nuova pellicola richiama a gran voce il cast originale e riporta dunque alla base Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Inoltre nel film ritroveremo anche Andy Garcia, Don Johnson e Craig T. Nelson e le new entry Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta.



Il sequel di Book Club sarà diretto ancora una volta da Bill Holderman che ha curato la sceneggiatura con Erin Simms. I due saranno anche produttori,



La trama racconta che le nostre protagoniste partiranno per un viaggio in Europa: la nuova avventura porterà a galla segreti mai rivelati prima.



Qui sotto trovate la sinossi del primo film: