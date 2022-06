Simon McQuoid dirigerà lo sci-fi movie Omega

News





01/06/2022 |

La Sony Pictures ha messo in cantiere un nuovo sci-fi movie dal titolo Omega. Il progetto è partito con la regia affidata a Simon McQuoid, già regista dell'adattamento del popolare videogame Mortal Kombat. Omega sarà una produzione Sony e Mandalay Pictures.



Le prime informazioni sulla trama ci raccontano di una giovane donna che si ritroverà ad aiutare uno sconosciuto. L’impatto con lo straniero in questione la porterà in un mondo oscuro dalle origini antiche, braccata da sicari dai quali dovrà mettersi in salvo. Allo stesso tempo la donna scoprirà di avere abilità sempre più importanti che dovrà imparare a padroneggiare.



Jason Michael Berman sarà il produttore per la Mandalay mentre, sempre per conto della compagnia, Jordan Moldo sarà il produttore esecutivo. Peter Kang ed Alex Rosario supervisioneranno il progetto per conto della Columbia e della Sony.



Per quanto riguarda la sceneggiatura, David M. Crabtree ha scritto quella originale con Blair Butler chiamato alla revisione.



Per McQuoid sarà il secondo film in carriera: il regista ha infatti debuttato lo scorso anno con Mortal Kombat.