The Menu: rilasciato il trailer ufficiale italiano

03/06/2022 |

La Searchlight Pictures ha rilasciato online il primo trailer italiano di The Menu, commedia a tinte horror diretta da Mark Mylod che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Seth Reiss e Will Tracy.



Come recita il titolo The Menu racconta la storia di un cuoco, interpretato da Ralph Fiennes, che serve delle portate scioccanti. Al centro del suo ristorante troviamo una giovane coppia, composta da Nicholas Hoult e Anya Taylor-Joy, che vivrà questa incredibile esperienza. John Leguizamo completa il cast principale.



Per vedere The Menu nelle sale bisognerà attendere il prossimo inverno. Come annunciato, infatti, dal trailer, il film debutterà nei cinema dal 17 novembre.