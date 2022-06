Love & Gelato: il trailer della commedia con Valentina Lodovini

News





06/06/2022 |

Grazie a Netflix siamo lieti di presentarvi il trailer ufficiale di Love & Gelato, la commedia romantica diretta da Brandon Camp. Protagonista del film è Jenna Evans Welch che ha lavorato accanto a Saul Nanni, Valentina Lodovini, Owen McDonnell, Tobia De Angelis e Anjelika Washington.



Love & Gelato, tratto dall'omonimo romanzo di Jenna Evans Welch, arriverà su Netflix dal 22 giugno.

Sinossi di Love & Gelato:

Durante una vacanza in Italia, Lina (Susanna Skaggs), usando il diario della madre come guida, incontrerà sulla sua strada Alessandro (Saul Nanni) e Lorenzo (Tobia De Angelis). Sarà impossibile per una ragazza americana come lei resistere al fascino dell’Italia, agli amori estivi e soprattutto al gelato.