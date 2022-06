Scream 6: Neve Campbell non reciterà nel film

News





07/06/2022 |

Dopo tante voci su un possibile ritorno di Neve Campbell sul set del prossimo capitolo di Scream, ecco arrivare la notizia ufficiale: l’attrice non prenderà parte al sequel sviluppato dalla Paramount Pictures e dalla Spyglass Media. “Sono triste nell’annunciare che non farò parte del prossimo capitolo di Scream” ha dichiarato l’attrice che poi ha proseguito: “Come donna ho dovuto lavorare molto duramente nella mia carriera per stabilire il mio valore. Ho percepito che l’offerta che mi è stata presentata non era proporzionale al valore che ho portato al franchise”. La Campbell ha voluto poi mandare un messaggio ai suoi fan: “E’ stata una decisione davvero dura da prendere. Voglio però ringraziarvi per avermi sempre supportato. Vi amo”.



Il franchise di Scream, salvo sorprese, proseguirà dunque senza l’attrice assoluta protagonista della saga. La Campbell ha interpretato nei film originali diretti da Wes Craven, Sidney Prescott, la ragazza chiamata più e più volte ad affrontare il letale Ghostface.