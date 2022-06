Role Play: David Oyelowo nel cast del thriller movie

News





Come riportato da Deadline David Oyelowo è entrato a far parte del cast di Role Play, pellicola sviluppata da Studiocanal e Pictures Company. L’attore reciterà accanto a Kaley Cuoco con le riprese che partiranno tra un mese a Berlino.



Role Play racconterà la storia di una coppia sposata la cui vita viene completamente sconvolta quando iniziano ad emergere segreti collegati al passato di entrambi. Oyelowo reciterà nella parte del marito del personaggio interpretato dalla Cuoco.



La pellicola sarà diretta da Thomas Vincent che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Seth Owen. Role Play è basato su un’idea originale di George Heller della Entertainment Partners. Alex Heineman e Andrew Rona produrranno la pellicola per conto della Picture Company.