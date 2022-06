A luglio partiranno le riprese di Blade?

News





07/06/2022 |

C’è tanta attesa per la partenza delle riprese di Blade, il remake targato Marvel. Secondo quanto riportato dal portale Production List, infatti, il 4 luglio dovrebbe essere il giorno del primo ciak di questa pellicola: la crew verrà ospitata dalle città di Atlanta e New Orleans.



Dunque tra i progetti Marvel in cantiere c’è anche quello dedicato a Blade, fumetto nato nel 1973. Per la compagnia si tratta di un vero e proprio remake considerando che negli anni novanta venne realizzata la prima pellicola con la regia di Stephen Norrington e l’interpretazione di Wesley Snipes. Il cinecomic ebbe un discreto impatto tanto da portare alla realizzazione, nel 2002 e nel 2004, di Blade II e di Blade: Trinity, diretti il primo da Guillermo del Toro e il secondo da David S. Goyer.



In questa nuova versione sarà Mahershala Ali ad interpretare Eric Brooks, il cacciatore di vampiri reso appunto celebre a livello cinematografico da Snipes.



Il progetto, la cui sceneggiatura sarà curata da Stacy Osei-Kuffour, sarà diretto da Bassam Tariq.